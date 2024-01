Jornalista musical ministra curso de extensão na PUC-SP

Com mais de 20 anos de carreira, a jornalista Adriana Del Ré ministra o curso de extensão Jornalismo Musical: Da Arte da Entrevista à Construção do Texto, na Escola de Verão da PUC-SP, entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro, das 8h30 às 12h30. A profissional é autora do livro Conversas Sobre MPB, lançado em 2023 pela editora Letras do Brasil, que traz 30 entrevistas que ela fez com importantes nomes da música popular brasileira, como Caetano Veloso, Beth Carvalho e Rita Lee.

Focadas em técnicas de entrevista e texto em jornalismo musical, as aulas vão mostrar como preparar uma boa entrevista e conseguir extrair bons depoimentos e boas histórias dos entrevistados; como organizar informações no texto e torná-lo atrativo; entre outros temas. O curso é voltado para jornalistas, estudantes de Jornalismo, pesquisadores de música e público em geral interessado em MPB. Matrícula: R$ 980 (ou 2 parcelas de R$ 490). As inscrições pode ser feitas até sexta-feira (26), no link https://www.pucsp.br/pos-graduacao/especializacao-e-mba/jornalismo-musical-da-arte-da-entrevista-construcao-do-texto.