Homem morto é encontrado com marcas de violência em São Bernardo

Um homem, de 51 anos, foi encontrado morto por volta das 15h desta terça-feira (23), na Rua João Pessoa, no centro da cidade de São Bernardo.

Policiais militares foram acionados para prestar apoio a uma equipe do Samu, que já estava no local dos fatos e havia constatado o óbito da vítima.

De acordo com as informações de testemunhas, o homem foi encontrado já sem vida caído no chão com as mãos juntas e machucados no pescoço e nos punhos.

Foram solicitados exames junto ao IML (Instituto Médico Legal) e ao IC (Instituto de Criminalística) e o caso foi registrado como morte suspeita no 1° DP (Distrito Policial) de São Bernardo.