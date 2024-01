Doze empresas têm interesse no leilão das marcas da Pan

Doze empresas demonstraram interesse em arrecadar a a marca da Chocolates Pan. O início do leilão está marcado para o dia 29, com lance mínimo de R$ 27.788.754. Dentre as possíveis candidatas, dez são da área de alimentação. O prédio onde a fábrica funcionou por quase nove décadas, em São Caetano. foi adquirido pela Cacau Show, em setembro do ano passado, por R$ 70 milhões.

O valor mínimo do lance foi apontado por uma perícia realizada a pedido da Justiça de São Paulo, que considerou a questão histórica e o potencial de crescimento em um mercado promissor. A primeira fase do certame tem duração de três dias, com encerramento previsto para o dia 1º de fevereiro.

O relatório aprovado pela Justiça mostra que a marca tem uma estimativa de faturamento anual de R$ 51 milhões. Além disso, a avaliação da perícia considera que, como as informações do setor e o histórico da Pan apontam uma marca madura e consolidada, a taxa de royalties a ser cobrada num possível licenciamento é de 5%, o que representa pelo menos outros de R$ 2,1 milhões.

O administrador judicial da ARJ Consultoria e Assessoria Empresarial, Fábio Garcia, responsável pelo processo da Chocolates Pan, afirma que este é um momento importante para a marca. “A Pan tem uma história centenária e está presente na memória afetiva dos brasileiros. Quem comprá-la terá a oportunidade de reviver essa incrível história, com um detalhe fundamental: livre de qualquer dívida. É como começar uma nova vida, sem ter que olhar para trás, com uma marca conhecida e com enorme potencial de crescimento no mercado de chocolates”, declara.

“A marca tem enorme potencial de mercado. Por isso, o leilão tem atraído muitos interessados”, afirmou o leiloeiro oficial, Erick Teles,

O valor da venda tem como objetivo pagar os credores. Os interessados podem participar do leilão por meio do site www.positivoleiloes.com.br.

O processo realizado pela Positivo Leilões será conduzido de forma transparente e imparcial, seguindo as regras e regulamentos estabelecidos para garantir a integridade da venda, oferecendo aos compradores confiança e segurança na sua participação.