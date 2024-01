Operação desmantela rancho de caça ilegal em São Bernardo

Em uma ação de patrulhamento especializado na Serra do Mar, em São Bernardo, a Polícia Ambiental realizou a Operação Impacto e, durante a ação, uma trilha de aproximadamente três horas foi percorrida, levando as autoridades até as coordenadas geográficas de um rancho utilizado para atividades ilegais de caça.

Ao se aproximarem do local, os agentes não encontraram ninguém presente, constatando que o rancho estava fechado por fora. No entanto, após uma minuciosa investigação, foram encontradas duas aves silvestres presas em alçapões e um feixe de guaricanga pronto para ser comercializado.

Ao realizarem uma vistoria mais detalhada no rancho, as autoridades descobriram uma série de armamentos, munições e petrechos destinados à caça de animais silvestres. A lista de itens apreendidos inclui:

01 Espingarda Rossi calibre 32, número 8662

01 Espingarda Rossi calibre 36, número 10767

05 Munições calibre 38 íntegras

09 Cartuchos calibre 32 íntegros

01 Cartucho calibre 32 deflagrado

05 Cartuchos calibre 36 íntegros

01 Cartucho calibre 26 deflagrado

02 Redes de neblina

02 Facões

01 Roupa camuflada de caça

01 Batedeira

01 Rede de pesca



Diante do exposto, todo o armamento, materiais de caça e os animais foram conduzidos ao Departamento de Polícia, com a ocorrência em andamento, registrada sob o número BOPC N°BA6687/24.

A operação ressalta o comprometimento das autoridades na preservação da fauna e flora, assim como no combate às práticas ilegais que ameaçam a biodiversidade da região. A Polícia Ambiental destaca que a caça ilegal representa uma ameaça significativa para a fauna, podendo levar à extinção de espécies e desequilibrar o ecossistema local. A ação reforça a importância da conscientização e do trabalho contínuo para preservar os recursos naturais.