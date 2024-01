Operação conjunta entre São Paulo e Pernambuco prende mulher em Santo André

Uma mulher foi presa na Vila Palmares, em Santo André, durante operação em parceria entre as polícias civis dos Estados de São Paulo e Pernambuco. Agentes da divisão de capturas do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas) do Estado de São Paulo prenderam ainda mais dois homens na Capital. Os detidos são acusados de integrar uma organização criminosa envolvida no comércio ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Com o efetivo total de 100 agentes, divididos em dez equipes com policiais de Pernambuco e São Paulo, a operação segue cumprindo os 16 mandados de prisão preventiva e os 11 de busca e apreensão, emitidos pela comarca de Recife. A operação, nomeada Rainha das Armas, foi iniciada em 2022 para identificar organizações criminosas que negociavam armas de fogo de forma ilegal, além de envolvimento com o tráfico de drogas.

A ação no Estado de São Paulo teve como principal objetivo o cumprimento de quatro mandados de prisões contra membros de organização criminosa voltada à prática de comércio ilegal de arma de fogo e tráfico de substâncias entorpecentes na Capital, em Santo André e Presidente Prudente. O resultou na prisão em flagrante de dois homens, nos bairros de Sapopemba e Ipiranga, Zona Leste e Sul da Capital, e uma mulher, em Santo André, na Vila Palmares.

Com os homens, foram apreendidos uma pistola marca HS9 e uma arma semiautomática. Foram solicitados exames junto ao IC (Instituto de Criminalística) e os casos foram registrados como cumprimento de mandado de busca e apreensão e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na 1° Delegacia de Capturas e na 3ª Delegacia de Investigações Interestaduais do Dope. As investigações correm pela Polícia Civil de Pernambuco.

FEDERAL EM DIADEMA

Outra operação foi deflagada ontem na região, porém, sem presos. A Polícia Federal deu início a Operação Carabina, para dar cumprimento a mandados de busca e apreensão, de prisão preventiva e quebra de sigilo bancário em Diadema. As diligências também foram realizadas em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e e na Capital.

A investigação iniciou-se após ação realizada pela Polícia Federal em Dourados, no Estado sul-mato-grossense, na qual flagrou um motorista de caminhão que transportava 1,5 tonelada de maconha, acondicionada sob uma carga de grãos. Após a apuração da conduta, foi possível identificar diversos participantes do esquema criminoso, responsáveis por cooptar, adquirir, receber e pela logística de tráfico de entorpecentes.

Com a representação da Polícia Federal, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Justiça Estadual de Dourados determinou a quebra de sigilo bancário e expediu os mandados de busca e apreensão em três residências e a prisão preventiva de dois investigados, que responderão, na medida de sua participação, pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, ambos da lei de entorpecentes.