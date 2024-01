Haddad: agradeço a deputados que não creem em fake news; encontram em mim um interlocutor

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um afago aos deputados Cezinha de Madureira (PSD-SP) e Hugo Motta (PB), que é líder do Republicanos na Câmara, durante o evento de celebração da lei que prorrogou o Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto) até 2028 nesta terça-feira, 23.

Haddad, que no momento tenta negociar com o Congresso a Medida Provisória que prevê a reoneração gradual da folha de pagamentos, agradeceu aos parlamentares por não se deixarem "levar por fake news e intrigas". Eles participaram do evento porque estiveram diretamente envolvidos na pauta da renovação do Reporto no Parlamento.

"Agradeço ao Hugo e Cezinha por tudo que têm feito no Parlamento, não se deixarem levar por fake news, por intriga. Muito pelo contrário, havendo problema, passam a mão no telefone, compreendem o que está acontecendo, viabilizam solução, constroem pontes, porque sabem que vão encontrar aqui um amigo, interlocutor, alguém que vai ouvi-los", disse Haddad.

O ministro voltou a mencionar que nenhuma das medidas prioritárias apresentadas pela Fazenda ao Congresso no ano passado ficaram paradas. Pelo contrário, foram negociadas a aprovadas, apontou Haddad.

"Você não coloca o País em ordem sem tomar medidas difíceis, tanto pro Executivo como Legislativo. Mas vejam vocês, apesar do fato de que nenhuma medida foi aprovada como chegou, todas foram aprovadas depois da negociação com o parlamento. Não tem projeto nosso parado no Congresso, sobretudo os prioritários para fechar o orçamento de 2024 Todas medidas foram negociadas e sancionadas, assim é que se reconstrói a economia e a democracia. Eu vejo nos deputados interlocutores à altura", completou Haddad.