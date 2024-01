Dirigindo thriller psicológico, Roobertchay conta que escreveu papel pensando em Daniel Erthal um ano antes dele viralizar como ambulante: - Não conseguia pensar em outro ator

Se prepara que tem filme bom vindo por aí, e estrelado por Daniel Erthal! Se você faz parte daqueles que ficou surpreso ao ver o ator, que já atuou em Malhação, trabalhando como ambulante pelas ruas do Rio de Janeiro, deve saber que ele voltará às telonas em grande estilo. Ele estará em Agonia, um thriller psicológico dirigido por Roobertchay, roteirista, diretor audiovisual e pai do ator Chay Suede.

Em bate-papo, o diretor contou que escreveu o filme há cerca de dois anos e que praticamente desenvolveu seu antagonista pensando em Daniel.

- Se você entrar no meu Instagram você vai ver postagens do ano passado, eu e ele

visitando locações. Nós passamos alguns dias visitando locações. Eu imaginei esse

personagem, esse psicopata sendo encarnado ali pelo Dani. Porque o Dani tem trejeitos, tem coisas assim, que quando eu escrevia eu imaginava exatamente o Daniel fazendo esse papel. E assim, não tinha como, eu não conseguia pensar outro em ator.

Roobertchay relembra que chegou a falar com Erthal sobre seu trabalho como ambulante e que ficou impressionado com a iniciativa.

- Ele me falou: Cara, enquanto eu espero a gente realmente começar, eu tenho que fazer umas coisas para sair desse momento que eu to, passando um aperto ou outro. E aí veio essa explosão, e foi de forma muito inesperada. Ele foi realmente ali fazer algo para conseguir manter as contas. Ele não foi um cara que olhou e pensou assim: sou um coitado, preciso ser ajudado. Ele foi herói, partiu sem medo. Para mim é sensacional, porque mostra que o cara é autêntico.

Agonia ainda não tem data certa para estrear, e o elenco continua sendo fechado, mas alguns nomes, além de Daniel, já foram confirmados. Como, por exemplo, dos grandes atores Sergio Menezes e Milhem Cortaz. Durante o bate-papo, Roobertchay falou um pouco sobre o que o espectador pode esperar da trama.

- É um thriller psicológico, um suspense, fala da vida de um empresário preto, bem-sucedido que veio lá da comunidade. Veio crescendo e chegou em um patamar bem interessante, hoje casado, mas sem filhos, encontra amigos que chegaram de Portugal. O amigo é também da mesma comunidade que ele. E ele resolve passar um final de semana com a esposa, e esse final de semana é brutalmente interrompido por um psicopata que invade o lugar que ele está.

Já bateu a ansiedade para conferir o resultado, né?