Rodando o país com Ensaios da Anitta, cantora afirma não se importar mais com a fama: Já fiz de tudo

Anitta está livre, leve e solta. Pelo menos foi o que ela contou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. No auge da carreira, fazendo sucesso no Brasil e no mundo, a cantora revelou que já não se preocupa mais com a fama.

- Já fiz de tudo. Desde que atingi o que queria na minha carreira e vida financeira, decidi que só trabalharia por amor. Já estive no top um, no top dez, no top 50, do Brasil, do México, da Itália, da França e do mundo. Não preciso provar nada para ninguém.

A cantora está rodando o país desde 2023 com Ensaios da Anitta, seu projeto para o Carnaval. Prestes a lançar mais um álbum, ela reflete:

Não estou fazendo o álbum pensando: essa música vai bombar em tal lugar. Quem amar amou, quem não amar espera o próximo. Não podemos se preocupar só em fazer dinheiro e ficar famosa. Todo mundo está adoecendo por isso.

Hablou!