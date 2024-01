Lei federal do esporte é tema de live gratuita

Criada em 2006 e tendo diversas atualizações ao longo dos últimos anos, a Lei do Esporte é um mecanismo legal que permite, por meio de doações e patrocínios, projetos que atendem crianças, jovens, adultos, pessoas com deficiência e idosos. Também se trata de uma inovação e de um avanço na consolidação do modelo do esporte como um meio de inclusão social.

Com o objetivo de disseminar conhecimento especializado e contribuir para que mais projetos se tornem aptos a serem aprovados na Lei do Esporte, o primeiro “Descomplica, Incentiv!” de 2024 vai acontecer nesta quarta-feira (24), às 18h30. Durante o encontro, serão apresentados conteúdos como as regras gerais da Lei Federal de Incentivo ao Esporte; um passo a passo para elaborar projetos (tipos de planejamentos, enquadramento, texto, orçamento e documentação) e também os tipos de ideias mais procuradas pelos patrocinadores.

O evento online pretende atrair empresas, profissionais e criadores de projetos na área de esporte, de diversas modalidades, e será conduzido pela equipe da Incentiv que aprovou mais de R$ 95 milhões em projetos em Leis de Incentivo Fiscal e tem como parceiros o IOS (Instituto da Oportunidade Social), Instituto Vini Jr., Unicamp, MuB3 e Instituto AzMina, entre outros. As inscrições para esta edição podem ser feitas neste link (https://lp.incentiv.me/) e os participantes terão direito a receber certificado.