Atleta de Santo André participa dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude

O andreense André Luiz Silva, de 17 anos, participou da prova de monobob, a categoria individual de bobsled, na madrugada desta terça-feira (23) pelos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2024, que acontecem na Coréia do Sul. O atleta finalizou as descidas com o total de 1min e 53seg e conquistou a 17ª posição.

Luis Filipe Seixas, 17, outro brasileiro, também participou da prova e alcançou a 10ª colocação, com o resultado de 1min e 51seg, este foi o quinto resultado brasileiro que figurou entre os de melhores nesta edição dos jogos e o segundo melhor resultado do país na categoria de monobob na história do evento.

A medalha de ouro ficou com o sul-coreano So Jaehwan, o atleta da casa fez o melhor tempo na somatória das descidas, com 1min e 48seg. Jonathan Lourimi, da Tunísia, e o chinês Chi Xiangyu completaram o pódio.

Além de participar dos Jogos Olímpicos da Juventude, André Silva, junto com a revelação do esqui alpino Alice Padilha, de 16 anos, foram os porta-bandeiras brasileiros na cerimônia de abertura do evento, que aconteceu na última quarta-feira.

O Brasil aparece na 24ª posição no quadro geral de medalhas dos jogos, com uma medalha de bronze conquistada por Zion Bethonico, 17, na prova de snowboard cross no último domingo (20). Esse foi o primeiro êxito brasileiro na história dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude. A Alemanha e a Itália aparecem empatadas em primeiro lugar, com oito medalhas conquistadas para cada país, seguidas por França e China, que ganharam sete.