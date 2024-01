Ary Mirelle, namorada de João Gomes, diz que não toma banho sozinha desde o parto

Ary Mirelle, namorada de João Gomes, vem usando as redes sociais para falar sobre sua experiência com a maternidade. Como você viu aqui no ESTRELANDO, neste mês, ela deu à luz Jorge, seu primeiro filho com o cantor.

Ainda no processo de recuperação do parto, nesta terça-feira, dia 23, a influenciadora contou que ainda não está conseguindo tomar banho sozinha. Para provar, até chegou a mostrar uma foto de João a ajudando com essa parte

- Tem gente me perguntando por que não estou conseguindo tomar banho sozinha. Acho que vai, realmente, de mulher para mulher, porque estou sentindo muita dor para tudo.

E continua:

- Não estou conseguindo andar direito, só passinho tartaruga, mesmo. Para deitar e levantar, preciso de ajuda, não consigo fazer isso sozinha. Está bem difícil e dói, minha gente.

Ary passou por uma cesárea, por isso, além dos cuidados com o pequeno, ainda está lidando com a recuperação da cirurgia. Ao mostrar como está sua barriga, a jovem contou que sente que tudo está solto dentro dela.