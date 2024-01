Memórias de um caboclo. A arte de um showman. Da Usina Tamoio... ...ao Grande ABC.

João de Deus faz imitações, conta piadas, defende o folclore nacional, divulga a Orquestra de Violeiros de Mauá e lembra que, sem o saber, trabalhou com um chefe nazista na Volkswagen, em São Bernardo.

Ao lado da esposa Leila, e já na abertura do programa, João de Deus imita o som de pássaros com três dos seus mais de 20 pios, “todos classificados”.

“O Grande ABC é um celeiro de violeiros e artistas populares”, conta João de Deus.

Vários nomes são citados ao longo da entrevista.

Valdemar Capassi, de antiga família da Linha Galvão Bueno, foi seu feitor na Volkswagen.

Tinoco, da dupla com o irmão Tonico, foi amigo de João de Deus.

- João de Deus, você não me deixa em paz, dizia Tinoco.

- É que eu sou seu fã, respondia João de Deus.

Os parentes de Dorival Junior, técnico da Seleção Brasileira, vizinhos de João de Deus na Usina Tamoio.

Clemente & Maurinho, dupla sertaneja da região, têm em João de Deus um divulgador de primeira.

Uma palavra especial a Walter Gallo, que mantém um museu sonoro em Ribeirão Pires e que deveria receber um mínimo de estímulo para que aquele material seja preservado – porque é único.

E os amigos do rádio: José Carlos Pereira, José Clovis, Marquitho Riotto, Valdecir Matioli, entre tantos outros, cuja ideia seria formar uma mesa no próximo Congresso de História do Grande ABC – o 16º - previsto para ser realizado este ano, em São Bernardo.

NOTA DA MEMÓRIA – Sobre os pios de João de Deus, lembramos do ex-prefeito Hygino de Lima. Ele também tinha uma coleção de pios. Gravou uma entrevista assoprando seus pios. Hoje, fita e pios do saudoso Hygino de Lima fazem parte do acervo do Centro de Memória de São Bernardo.

João de Deus, caboclo da Usina Tamoio; Hygino de Lima, caboclo de São Bernardo, cidade taxada pelo professor Rossini Tavares de Lima como a “Terra dos Passarinhos”.

NO AR

A entrevista completa de João de Deus Martinez está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no face-book da Memória (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Projeto Memória

VISUAL. João de Deus e seu pio: o ano inteiro escrevendo cartas com mensagens, imagens, votos de um ano bom e carinho com o carteiro que levará a correspondência

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 26 de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8606

INDÚSTRIA – Scania investe 30 milhões de dólares em novos modelos. Caminhões incorporam mudanças na parte mecânica e ergonomia.

Reportagem: Flavio Ficarelli

RELIGIOSIDADE – Diocese de Santo André quer ensino religioso nas escolas

COPINHA – Guarani campeão em cima do São Paulo. Brilha o goleiro Pitarelli.

CULTURA & LAZER – Violonista andreense conquista a Espanha.

Robson Moreira mantinha contrato com TV espanhola: gravava um CD anual e dava aulas naquele país.

Reportagem: Denise Bobadilha

POLÍCIA – Tiroteio causa pânico no Centro de São Caetano; Gerente de açougue dispara contra funcionário.

EM 26 DE JANEIRO DE...

1909 – Preparava-se uma representação dirigida ao presidente do Estado de São Paulo solicitando melhoria na iluminação pública nos mais frequentados pontos da cidade.

Assinava o documento uma indústria da região, a Bergman, Kowarick & Companhia.

A Light prometia instalar 150 arcos voltaicos (arcos elétricos), de 10 amperes, que permaneceriam acesos a noite inteira.

Seriam beneficiados pontos como o triângulo formado pelas ruas Direita, São Bento e Largo São Francisco, praça João Mendes, largo da Liberdade, largo da Sé, rua Florêncio de Abreu, praça da República, Rua São João e Largo Paiçandu.

1954 - Cardeal dom Jayme de Barros Câmara, arcebispo do Rio de Janeiro, visitava a comunidade ucraniana de São Caetano.

Grande ABC e Você

No estúdio: Flávio Picarelli, secretário do Meio Ambiente de Santo André; jornalista e radialista Janete Ogawa, a Rainha da Rádio ABC.

Expectativa: jornalista e radialista Janete Ogawa, a Rainha da Rádio ABC, deverá participar do programa.

Em pauta, a vila histórica de Paranapiacaba.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Santos.

No Piauí, Alvorada do Gurguéia, Barra D’Alcântara, Bela Vista do Piauí, Betânia do Piauí, Boa Hora, Boqueirão do Piauí, Brejo do Piauí, Campo Grande do Piauí, Campo Largo do Piauí, Capitão Gervásio Oliveira, Caridade do Piauí, Currais, Curral Novo do Piauí, Geminiano, Ilha Grande, Lagoa de São Francisco, Lagoa do Sítio, Júlio Borges, Morro Cabeça no Tempo, Nossa Senhora de Nazaré, Nova Santa Rita, Novo Santo Antônio, Pajeú do Piauí, Paquetá, Pavussu e São João da Fronteira.

E mais: Fazenda Rio Grande (Paraná), Lajeado (Rio Grande do Sul) e Nova Venécia (ES).

Santos Timóteo e Tito

26 de janeiro

Bispos. Os dois santos são associados aos primeiros passos da Igreja.

Imagem: Vatican News (divulgação)

Divulgação: Franciscanos