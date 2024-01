Agenda. Neste foto-livro... ...a mata como um museu vivo. Nesta exposição... ...assim eram os nossos brinquedos.

“O olhar registrado, através da arte e da poesia, é sensibilizador e um alerta em tempos de extermínio e catástrofes ambientais”.

Do texto de divulgação do foto-livro “O que restou da floresta”, a ser lançado no próximo sábado em Santo André.

Paranapiacaba abrigou levas de trabalhadores, entre os quais imigrantes italianos operários da antiga Estrada de Ferro São Paulo Railway como os Lotto.

São Caetano guardou brinquedos antigos de crianças locais e de outras paragens.

São elementos que formam na agenda memorialística desta semana no Grande ABC.

CINEMA

E temos a ideia do professor Alexandre Takara, orientador desta página Memória:

O tema - cinema - tem sido pauta de inúmeras manifestações. Mais alguns dias, podemos solicitar à Secretaria de Cultura de Santo André exibir o filme "Cinema Paradiso", de Tornatore.

Que você acha da ideia? Posso dialogar com a Simone Zarate, a secretária. Podemos culminar a série com a exibição e debates.

NOTA DA MEMÓRIA – Bola pra frente, querido professor.

A PARTIR DE PARANAPIACABA

O poeta e dramaturgo Carlos Lotto e o fotógrafo e artista gráfico Anderson Carlos estão lançando o foto-livro “O que restou da floresta”.

Informa Carlos Lotto:

É um trabalho de cinco anos, a partir de Paranapiacaba, terra de nascimento do meu pai, Arthur Lotto (ex-diretor do Diário), e seus irmãos.

Foram editadas mais de três mil fotos do Anderson Carlos, e mais de 500 textos meus em prosa poética, em 152 páginas. Tá bonito!

O trabalho inicia-se em Paranapiacaba. São focalizadas imagens da Serra Atlântica, de Cananéia a São Sebastião, feitas entre 2016 e 2020.

Parques da cidade de São Paulo e Grande ABC também foram percorridos.

Os textos interagem com as fotos em preto e branco. Foram feitas durante excursões de observação. Incluem uma viagem à Amazonia feita em 2000 por Carlos Lotto junto a um grupo de educadores.

O lançamento de “O que estou da floresta” será neste sábado, dia 27, às 11h, na Alpharrabio Livraria e Editora: Rua Eduardo Monteiro, 151, em Santo André.

Outros lançamentos serão realizados. “Memória” informará.

É TUDO BRINCADEIRA...

Exposição tem brinquedos do século XX.

Informa o jornalista Humberto Pastore:

A primeira exposição promovida em 2024 pela Fundação Pró-Memória de São Caetano nos leva ao século passado e mostram os brinquedos que eram brincados pelas crianças que hoje estão com 60, 70, 80, 90 anos.

As peças pertencem ao Museu Histórico Municipal de São Caetano.

Local: Avenida Fernando Simonsen, 190, no bairro Cerâmica.

Visitação: até 31 de março, de segunda a segunda-feira, das 7h às 19h.

Crédito das fotos 1 e 2 – Divulgação

BOAS NOVAS. O foto-livro de Carlos Lotto e Anderson Carlos; um dos brinquedos expostos em São Caetano: assim o Grande ABC vai fazendo memória

Canta Itália

A canção itálica no rádio, com suas várias seções.

No “Momento Memória”, as roças de milho de São Bernardo.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 23 de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8604

FUTEBOL 1 – Santo André pega hoje o São Paulo com TV. Era a estreia do EC Santo André no Campeonato Paulista de 1994 no Estádio Bruno Daniel.

FUTEBOL 2 – São Caetano estreia amanhã, com TV. Recebe o Botafogo, de Ribeirão Preto, no Anacleto Campanella, na sua primeira participação no Grupo A2 do Paulistão.

O campeonato dava o direito ao acesso de três equipes para o Grupo A de 1995.

Dez anos depois retornava o campeonato com pontos corridos.

JUDÔ – Região forma nova safra. Claudio Freitas, Rogério Biondi e Sandro José eram os principais nomes da nova geração do judô no Grande ABC.

EM 24 DE JANEIRO DE...

1904 – Do correspondente no Alto da Serra (Paranapiacaba), 18. Morria Manuel Rodrigues Pedreiro, que desabou de um paredão em trecho da serra da São Paulo Railway.

Deixa viúva e cinco filhos. Era irmão de Joaquim Miguel, antigo comerciante local.

Ao seu enterro compareceram quase todos os moradores do Alto da Serra.

1909 – A Light and Power construía barragem em Santo Amaro para a formação de uma represa no Rio Guarapiranga, vizinha à área rural de São Bernardo.

1949 - Inaugurado o Centro de Saúde de Mauá, na Avenida Barão de Mauá, em prédio doado pelo subprefeito local, Jalles Martins Salgueiro.

1984 - A Apple lança o computador Macintosh (Mac).

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado do Piauí, hoje é o aniversário de Guaribas, São João da Varjota e Sebastião Leal

E mais: Carazinho (RS), Portel (PA) e Urucurituba (AM).

HOJE

Dia da Previdência Social, Instituição do Casamento Civil no Brasil, em 1890 e Dia Nacional dos Aposentados.

Dia Mundial da Educação. Também celebrado em 28 de abril.

São Francisco de Sales

24 de janeiro

Era francês (1567-1655). Foi bispo e doutor da Igreja. Padroeiro dos jornalistas, dos escritores e dos surdos. Dia escolhido pela Igreja para divulgar o Dia Mundial das Comunicações Sociais

Ilustração: Canção Nova (divulgação)