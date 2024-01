Datas dos shows de Ed Sheeran e Imagine Dragons no Rock in Rio são anunciadas

Os fãs de Ed Sheeran e Imagine Dragons que estavam ansiosos para saber as datas dos shows que eles farão no Rock in Rio para poderem se programar, aí vai uma boa notícia! O festival, que está marcado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, acaba de anunciar quando cada um deles se apresentam.

Na programação, Imagine Dragons e Lulu Santos se apresentam no Palco Mundo no dia 14, enquanto Ed Sheeran, que retorna ao Brasil após quatro anos, Joss Stone e Jão estarão por lá no dia 19. Já Gloria Groove faz show no Palco Sunset também no dia 19.

Segundo o comunicado, em breve a organização deve anunciar novos artistas, datas restantes dos demais shows e line-up por palcos.