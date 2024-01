Bruna Marquezine e João Guilherme são flagrados trocando beijos em after da Anitta

No último fim de semana, os rumores de relacionamento entre Bruna Marquezine e João Guilherme ficaram ainda mais fortes. Isso porque segundo o jornal O Dia, os dois foram vistos trocando beijos e teriam passado a noite inteira juntinhos.

Ainda de acordo com as informações de fontes do veículo, Bruna e o filho de Leonardo estiveram em clima de romance no after promovido por Anitta. A festa rolou no Rio de Janeiro após a última edição dos Ensaios da Anitta.

Além do possível casal, outros artistas como Lexa, MC Rebecca, Pocah, Pedro Sampaio e MC Daniel estavam entre os convidados da festa. No local, com aproximadamente 100 convidados, era proibida a entrada com celulares para evitar o vazamento do que rolou por lá.