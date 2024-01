Tempo encoberto traz bloqueio e congestionamento à Anchieta no sentido Capital

De acordo com boletim mais recente da Ecovias (9h), rodovias apresentam pontos de engarrafamento devido a neblina. Como medida de contingência, desde a manhã de hoje (23), a alça da via Anchieta no km 40 norte com acesso a Interligação Planalto, sentido rodovia dos Imigrantes está bloqueada. Pelo mesmo motivo, segue interditada a alça da Imigrantes para a interligação nos km 42 e km 40+200 sentido via Anchieta.

No momento, há lentidão na via Anchieta, sentido São Paulo, do km 13 ao 10.

Apesar da visibilidade parcial, caminhões e carretas com destino a São Paulo devem utilizar o trecho de serra da via Anchieta. Todo o Sistema Anchieta-Imigrantes está em Operação Normal (5x5), ou seja, a descida é realizada pela pista Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes; já a subida da serra acontece pela pista Norte das duas rodovias.