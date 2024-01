PIB do Estado de São Paulo cresceu 0,5% em novembro, mostra Seade

O Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de São Paulo cresceu 0,5% em novembro ante outubro - na comparação livre dos efeitos sazonais -, segundo dados do PIB Mensal analisados pela Fundação Seade. Os números, adiantados ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), mostram também que houve uma variação positiva em todos os setores da economia paulista.

O resultado positivo, destaca a fundação, foi puxado principalmente pela indústria (1,8%), agropecuária (1,2%) e serviços (0,1%). Se comparado com o mesmo período em 2022, a entidade mostra que houve avanço de 0,3% em novembro do ano passado, com destaque para os setores de agropecuária (0,8%), indústria (1,8%) e serviços (0,2%).

No acumulado de janeiro a novembro de 2023, continua, houve expansão de 0,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, com destaque para os setores de agropecuária (3,5%) e serviços (1,5%). A indústria retraiu 0,2%. No confronto com os 12 meses imediatamente anteriores, o PIB paulista avançou 0,8%.