Astro de Trato Feito confirma que morte do filho foi causada por overdose

Rick Harrison - astro de Trato Feito - confirmou, através de um representante, ao TMZ que a causa da morte do filho foi causada por uma overdose de fentanil. Adam Harrison tinha 39 anos de idade e era o filho do meio do apresentador.

Ainda durante o comunicado, o representante reforçou a importância de prestar atenção na crise causada pelo droga.

A crise do fentanil neste país deve ser levada mais a sério. Parece que está simplesmente ultrapassando as fronteiras e nada está sendo feito a respeito. Devemos fazer melhor.

A família Harrison ganhou fama através do programa Trato Feito - que acompanha a rotina de uma loja de penhores em Las Vegas, nos Estados Unidos. Adam chegou a se envolver nos negócios da família, mas decidiu se afastar e se dedicar a uma vida longe das câmeras.

No sábado, dia 20, Rick lamentou a morte do filho ao compartilhar um clique dele nas redes sociais:

Você sempre estará no meu coração! Eu te amo, Adam.