Assessoria de Ana Hickmann se posiciona sobre acusações de Alexandre Correa: Condutas imorais

Após os rumores de que Ana Hickmann e Edu Guedes estariam vivendo um affair, Alexandre Correa se manifestou afirmando acreditar que a apresentadora teria premeditado como seria o dia em que foi agredida. Segundo o empresário, isso seria feito para que a suposta traição dela e do chef não vazasse.

Rebatendo as acusações feitas por Correa, a assessoria de Ana enviou um comunicado se posicionando sobre as novas acusações do ex-marido da apresentadora:

Diante das últimas informações divulgadas por Alexandre Correa, informamos: Alexandre é réu no caso de violência doméstica e adota condutas imorais para tentar prejudicar, descredibilizar e, agora, censurar Ana Hickmann. Nunca houve alienação parental por parte dela, tendo o judiciário negado todas as tentativas anteriores do ex-marido. Diante das acusações e violências, Ana protege e poupa o filho de ter acesso aos conteúdos constrangedores aos quais é submetida.

Além dos processos de agressão doméstica e pedido de divórcio movido por Hickmann, o ex-casal vive outros embates. Isso porque Alexandre entrou com um pedido para que a modelo não possa mais citar seu nome publicamente, além de a acusar de alienação parental.