Dado Dolabella comenta fato de Wanessa não cozinhar no BBB24: Patriarcado espantou muitas mulheres

Dado Dolabella não só está na torcida por Wanessa no BBB24, como também está atento a todos os comentários feitos por internautas sobre a participação da cantora na casa mais vigiada do Brasil. O ator faz questão de responder alguns e defender a amada de críticas, como aconteceu recentemente após uma seguidora mencionar o fato de a sister não cozinhar no programa.

Wanessa é vegana, o que significa que ela não come nada que tenha origem animal, o que gera uma certa dificuldade durante as refeições no reality. Na sessão de comentários de uma das publicações de Dado, uma usuária do Instagram disse que a artista poderia preparar para os colegas de confinamento uma refeição vegana.

A Vanessa bem que podia preparar almoço/janta e mostrar que uma refeição vegana pode ser muito saborosa e prática.

Em resposta, Dado explicou:

Eu tentei ensinar tanta coisa, mas acho que o tal do patriarcado espantou muitas mulheres da cozinha.