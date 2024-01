Lula diz estar otimista em chapa Boulos-Marta e que eleição será de polarização com Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que seu apoio aos candidatos nas eleições municipais dependerá de cidade a cidade, mas que São Paulo é um caso atípico por classificar ser uma disputa entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro. No caso da capital paulista, o chefe do Executivo disse estar otimista com a vitória da chapa Guilherme Boulos e Marta Suplicy.

"Eu tenho que levar em conta que, se tiver dois candidatos da base do governo disputando eleição, eu tenho que dar um tratamento mais respeitoso", disse em entrevista ao programa "Bom Dia com Mário Kertész", da Rádio Metrópole de Salvador (BA) nesta terça-feira, 23. "Tenho candidato em todas as capitais, em todas as cidades, sobretudo se for candidato do PT, de partido aliado, que faz parte da base. Em algumas cidades, vamos ter candidatos que não são do PT e eu vou apoiar, que não são do PSB partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, e eu vou apoiar. Isso vai depender de cidade a cidade", comentou.

Ao falar sobre a eleição na capital de São Paulo, Lula classificou que a disputa é "muito especial" por ser uma "confrontação direta entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual presidente; entre eu e a figura", recusando-se a citar o nome de Jair Bolsonaro. Lula disse ter ficado muito feliz em ter convencido Marta a ser vice na chapa de Boulos, citando que ela terá que se filiar ao PT.

"Acho que temos condições em ganhar as eleições em muitas capitais, vamos fazer alianças em vários Estados", comentou. Ele, contudo, ponderou que seu apoio terá que ser "mais ou menos acertado" para evitar qualquer conflito posterior com o Congresso Nacional.

Na fala, o chefe do Executivo disse que as eleições municipais irão, de certa forma, ser uma continuidade da eleição presidencial de 2022. "A disputa é entre um governo que coloca o povo em 1º lugar para tentar resolver os problemas dele e o governo das fake news", classificou.

Já em relação aos vereadores, Lula avaliou que o PT precisará levar em conta a importância de eleger vereador. "Um vereador em uma cidade faz a diferença para o partido naquela cidade", disse.