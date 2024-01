Após realizar procedimentos estéticos, Karoline Lima recebe visita da filha no hospital

Karoline Lima está no hospital após realizar alguns procedimentos estéticos e recebeu uma visita mais do que especial. Nas redes sociais, a influenciadora mostrou registros da filha toda fofinha alegrando o seu dia. A pequena Cecília é fruto do seu relacionamento com Éder Militão.

Na legenda do registro publicado nos Stories do Instagram, ela escreveu:

A Tuca veio me visitar e fez questão de provar que não tem dias ruins, pois é linda sempre.

Matando a curiosidade dos seguidores, Karoline revelou que não retocou apenas os seios, mas também fez outros procedimentos e ainda brincou:

- Não fiz só as tetas, não. Dei uma grande recauchutada. Acalmem o coração que eu vou botar o resultado. Ficou babado. Antes eu já era gostosa, tinha medo de incomodar as pessoas. Agora, faço questão.

Ao abrir uma caixinha de perguntas, explicou melhor que realizou uma troca de prótese e mamoplastia:

Eu fiz mamoplastia, que tira excesso de pele, e troquei a prótese. Em teoria, a prótese nova é basicamente do mesmo tamanho da velha, mas como coloquei agora por baixo do músculo e tirei a pele que tava sobrando, a impressão é que ficou menor, mesmo! Mas tão lindos.

A famosa ainda contou que já fazia um tempo que queria fazer a cirurgia.

Gente, eu venho sonhando com essa cirurgia desde quando eu tava grávida da Ceci. Meu silicone cedeu muito e meu peito aumentou horrores, daí depois de parar de amamentar secou e ficou com pele extra. Sem contar com a dor nas costas absurda. Meu choro no vídeo mais cedo foi real, um choro de felicidade. Só quem tem algo que quer muito operar que sabe do que estou falando.