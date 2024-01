No Brasil, Luana Piovani passa por cirurgia no joelho: - Tudo pela saúde

Luana Piovani está no Brasil. E a atriz e apresentadora de 47 anos de idade aproveitou a passagem por aqui para realizar uma cirurgia no joelho.

Na manhã desta terça-feira, dia 23, ela mostrou aos seus seguidores nas redes sociais os momentos que antecederam a operação, que vai rolar em um hospital de luxo na Vila Nova Conceição, em São Paulo.

Luana não deu muitos detalhes do motivo da cirurgia, mas garantiu ser em prol da saúde. Tudo isso enquanto mostrava que acordou com um grande espinha no queixo:

- Eu sei que eu estou indo lá me cortar, tirar minhas veias, acertar as coisas no negócio do joelho... mas pô, pra que essa espinha nasceu desse jeito?

E continuou, após chegar ao hospital:

- É isso, começando a semana com a parte da recauchutagem. Tudo pela saúde.