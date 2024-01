Discussão, pedido de desculpas e críticas marcam madrugada do BBB24

Eita que o Sincerão seguiu rendendo muitas tretas no BBB24 mesmo após o seu fim! Na madrugada desta terça-feira, dia 23, os participantes repercutiram tudo o que foi falado durante a dinâmica. Rodriguinho não chegou a falar diretamente com Davi, mas declarou aos aliados que perderia a paciência caso o motorista de aplicativo o abordasse.

- Se ele viesse falar comigo, eu ia dar um boxe nele... Ele ia tomar um boxe. Eu vi ele gritando. Falei: esse cara tá fazendo show ali. Se ele vem, é um só. Não vai falar comigo. [...] Quero que ele grite comigo, quero descer... Vou dar um socão. Ele é folgado.

Wanessa então o alertou:

- Você vai ser expulso por causa dele, você vai fazer ele de vítima, vai dar o prêmio na mão dele. Seja inteligente.

Na área externa, Leidy Elin, Giovanna, Isabelle e Raquele criticaram o pagodeiro. A trancista citou a postura de Rodriguinho após ser chamado de inútil por Marcus Vinicius, e afirmar que não é seu sonho estar no reality show, ao que Giovanna respondeu:

- Ficou feio, foi desnecessário. Ele começou bem e, depois, deu uma perdida. Devia ter ficado calado, completando depois que poderiam mandar ele no próximo paredão.

Já no Quarto Magia, Davi e Vinicius tiveram uma discussão sobre o fato de o atleta paralímpico ter dito que o motorista de aplicativo merecia estar no paredão por sua fala sobre os Camarotes não merecerem levar o prêmio, que já havia sido desmentida. Em resposta, o baiano rebateu:

- Deixa eu falar uma parada bem sincera na sua cara. Eu nunca vi uma parada como essa que vejo hoje. Conviver com pessoas é realmente difícil. Quando sentei com você e com todo mundo do Camarote, eu falei para você e todo mundo que não me recordava de ter falado aquilo, que o Camarote não merecia ganhar o Big Brother. Acho que todo mundo está aqui como jogador. [...] Irmão, ontem cheguei para conversar com você, antes de acontecer tudo, e hoje você me abraçou, brinquei com você, e estava tudo bem. E você queria que eu estivesse no Paredão no seu lugar. Enxergo isso como uma grande falsidade.

Vinicius afirmou que a única desavença entre eles seria por conta dessa fala, mas Davi seguiu inconformado:

- Você não é um cara verdadeiro. Você é uma cobra. Você é uma pessoa que não dá para se confiar.

Wanessa elogiou Yasmin sobre sua postura após ter um leve desentendimento com Davi:

- Muito orgulho que você não se intimidade, amiga. Muito orgulho de você.

- Eu já tive muitos relacionamentos assim, que eu aprendi isso: se eu não intimidasse, eu estava ferrada. Então, eu sempre gritei mais alto. Sempre, explicou a modelo.

Após refletir, o motorista de aplicativo decidiu ir até a área externa para se desculpar com Wanessa, Yasmin, MC Bin Laden, Lucas Henrique e Vinicius.

- Tô sendo muito humilde aqui, tô vindo pedir desculpa pela forma que eu me expressei na sala, naquele momento. Confesso que eu fiquei muito estressado. Eu tive um pensamento totalmente errado em relação àquela questão, a questão do almoço. Tudo o que eu faço aqui é de coração, desde o primeiro dia, até o momento do almoço.

Bin então aproveitou para dar um conselho:

- Você não tem a obrigação de cozinhar. Você não tem essa responsabilidade aqui, você não é pai de ninguém. Todo mundo aqui já é marmanjo para se virar.

Enquanto Rodriguinho estava jantando, Davi se aproximou. Ambos concordaram que jogo é jogo e o motorista de aplicativo até sugeriu cortar o cabelo do pagodeiro.

Alane e Fernanda também lavaram a roupa suja.

- Eu não tenho problema em ter as trocas. Não é nada disso. Eu gosto de trocar com as pessoas e eu acho isso importante. Quando eu me refiro a falsidade, eu falo de nós estarmos trocando, eu ter a liberdade de chegar para ti e perguntar se foi isso mesmo, tu falar que não e eu vendo que sim. Isso eu acho falsidade, disparou a bailarina durante a conversa.