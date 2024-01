21 soldados israelenses morrem em um dos ataques mais letais da guerra entre Israel e Hamas

Vinte e um soldados israelenses foram mortos em um ataque no centro da Faixa de Gaza, em um dos incidentes mais letais para as forças de Israel desde o início da guerra contra o Hamas, no dia 7 de outubro. O número total de vítimas ainda está sendo apurado e pode aumentar, segundo a mídia israelense.

Os soldados de Israel preparavam explosivos para demolir dois edifícios no centro de Gaza nesta segunda-feira, 22, quando um militante do Hamas disparou uma granada lançada por foguete contra um tanque. A detonação ativou os explosivos, e os edifícios ruíram com os soldados dentro.

O grande número de mortes no incidente pode dar um novo impulso aos apelos para que Israel interrompa a ofensiva em Gaza. Fonte: Associated Press.