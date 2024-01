EUA: investigação inocenta ex-presidentes do Fed por movimentações financeiras em 2020

Uma investigação sobre as práticas comerciais de dois presidentes de distritais do Federal Reserve (Fed) que renunciaram em 2021 os inocentou de terem violado a legislação americana. O relatório do Fed divulgado nesta segunda, 22, concluiu que os presidentes não apresentaram suas prestações de contas corretamente, e por isso passaram a ideia de que houve conflitos de interesses decorrentes de seus investimentos pessoais em 2020.

O ex-presidente do Fed de Dallas, Robert Kaplan, e o ex-presidente do Fed de Boston, Eric Rosengren, renunciaram aos seus cargos em setembro de 2021, semanas depois de suas divulgações financeiras de 2020 terem sido tornadas públicas. Em outubro de 2021, o presidente do Fed, Jerome Powell, anunciou uma revisão da conduta financeira pessoal dos membros do Fed, depois do BC americano ter tomado uma série de medidas para intervir nos mercados e proteger a economia americana das consequências da pandemia de covid-19. As novas regras, que entraram em vigor em 2022, proíbem altos funcionários de negociar ações individuais.

Kaplan negociou grandes quantidades de ações individuais, como Apple, Chevron e Delta Air Lines ao longo de 2020, inclusive durante a semana de 17 de março, um dos períodos mais turbulentos de todos os tempos nos mercados financeiros. Essas negociações foram permitidas pelas regras do Fed e não violaram as políticas do banco central, disse a investigação concluída hoje. Mas o relatório afirma que informações incompletas sobre as divulgações financeiras de Kaplan enfraqueceram a confiança do público no Fed, e a ausência de transparência "poderia fazer com que uma pessoa razoável questionasse a imparcialidade do Sr. Kaplan".

As divulgações de Rosengren, por sua vez, mostraram que ele tinha feito mais de três dúzias de transações, embora em montantes muito menores, em ações de quatro fundos de investimento imobiliário que compram e vendem os mesmos tipos de produtos hipotecários que o Fed estava comprando em grandes quantidades em 2020.

O relatório de segunda-feira descobriu que ele havia feito ainda mais negociações que não haviam sido divulgadas. Ainda assim, o relatório concluiu que as práticas de investimento não "chegaram ao nível de violação de leis, regras, regulamentos ou políticas". Tal como aconteceu com Kaplan, o relatório afirma que as práticas comerciais de Rosengren também criaram uma aparência de conflito de interesses.