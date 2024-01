Liverpool revela temor com 'grave lesão' muscular e Salah volta à Inglaterra para tratamento

O Liverpool revelou nesta segunda-feira que exames detalhados de imagem revelaram uma lesão muscular "mais grave que o esperado" no astro Mohamed Salah e ele voltará para a Inglaterra para fazer o tratamento com os médicos do clube.

"Mohamed Salah retornará ao Centro de Treinamento AXA na quarta-feira para iniciar um programa intensivo de reabilitação com a equipe médica do Liverpool devido à lesão muscular que sofreu no Egito na semana passada", informou o Liverpool.

O jogador defendia o Egito na estreia da Copa Africana de Nações, diante de Gana, e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Ele era a esperança da seleção nacional, ao mesmo tempo em que Jürgen Kloop, com outros oito desfalques no elenco, temia que algo grave pudesse acontecer com seu atacante. A premonição se confirmou.

"A lesão, pior do que se temia inicialmente, forçou o atacante a deixar o campo no primeiro tempo. Um acordo foi alcançado com a Federação Egípcia para que Salah se submetesse a tratamento em Liverpool", anunciou o clube.

"Salah começará imediatamente a trabalhar com a equipe médica do clube após seu retorno a Merseyside, com o objetivo de voltar à ação o mais rápido possível pelo clube", afirmou o Liverpool, confiante que ainda consegue colocá-lo em ação na competição de seleções africanas caso o Egito chegue às fases decisivas. A final será dia 11 de fevereiro, portanto, Salah teria de se recuperar em menos de 20 dias e ainda torcer pelos companheiros.