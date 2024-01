Charge - 23 de janeiro de 2024

No Grande ABC, 8.575 pacientes aguardam na fila de espera para realização de cirurgia eletiva no SUS (Sistema Único de Saúde). Desse total, mais da metade, 66% (5.859), são de procedimentos realizados pela rede estadual de saúde nos hospitais Mário Covas, em Santo André, Serraria, em Diadema e nos AMES (Ambulatório Médico de Especialidades) de Mauá e no município andreense.



São Bernardo (2.002), Santo André (1.169) e Mauá (1.117) são as cidades com maior número de pessoas aguardando na fila de espera por um procedimento cirúrgico nas unidades do Estado. As principais demandas por cirurgias na região são nas especialidades de oftalmologia, urologia, ginecologia, otorrinolaringologia, cirurgia do aparelho digestivo e plástica mamária feminina não estética.



Em justificativa ao alto volume de cirurgias represadas no Grande ABC, a Secretaria de Estado da Saúde respondeu que as filas de espera para realização dos procedimentos cirúrgicos são descentralizados, ou seja, além do Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviço de Saúde), um paciente também pode estar inserido em outra lista de espera, como a fila regional.