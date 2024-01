Ivete Sangalo revela como vai tratar a futura namorada de Marcelo Cady: - Será muito amada por mim

Em coração de mãe sempre cabe mais um? Ivete Sangalo contou como lida com a vida amorosa de seu primogênito - Marcelo Sangalo. Segundo o que a cantora falou ao Leo Dias, ela o incentiva a ser abrir com os pais e garante que os dois são bem próximos. Ao Fofocalizando, a artista aproveitou para revelar como vai lidar com os romances do jovem:

- O meu filho é um menino muito parceiro e a gente conversa muito. Eu me lembro aos 14 anos de idade com desejos e vontades. E somos muito parecidos. Não quero ser a mãe que atrapalha ele e que traz esse fardo. Quero ele e as namoradas felizes. Ela [a nora] será muito amada por mim.

Continuando, Veveta contou que ela não se considera uma pessoa ciumenta, mesmo que já tenha viralizado um vídeo seu perguntando quem era a mulher ao lado do marido, Daniel Cady.

- Vou ser sensacional porque o meu filho é maravilhoso e ele merece este respeito. Marcelo, embora seja o meu filho, ele é um indivíduo, né? Eu sou zero ciumenta. Sou geminiana, sou zero ciúmes, mas temos manias e quando queremos alguma coisa a gente faz tudo para conseguir o que quer.