Expectativa é sanção da Lei Orçamentária Anual só no DOU da terça-feira

A equipe que edita o Diário Oficial da União comunicou a colegas da Casa Civil que o mais provável é que a sanção da Lei Orçamentária Anual de 2024 seja publicada na edição ordinária do DOU da terça-feira, 23, apurou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Mais cedo, a expectativa era que houvesse uma edição extra com a sanção no fim da tarde desta segunda-feira, 22.

O prazo que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem para assinar a sanção acaba nesta segunda-feira. Mas é permitido que a publicação fique para o dia seguinte.