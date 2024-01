Mercadante pede apoio do Congresso a PL que permite que BNDES financie exportação de serviços

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, pediu nesta segunda-feira, 22, apoio do Congresso para o projeto de lei que permite que a instituição financeira financie obras e serviços de empresas brasileiras no exterior.

A intenção é que isso seja feito por meio da BNDES Exim, que, uma linha de financiamento voltada à produção nacional de máquinas, equipamentos, bens de consumo, entre outros bens e serviços, para exportação. "Nós precisamos aprovar no Congresso o PL que autoriza o BNDES a exportar serviços. Nós perdemos a engenharia nacional. Se nós não exportarmos serviços, não teremos competitividade em escala, não podemos simplesmente receber empresas de engenharia do exterior. Temos que retomar essa ambição histórica. Temos tecnologia, engenharia, temos história para fazer."

Mercadante também defendeu que o BNDES possa emitir títulos para a indústria. Ele citou como exemplo títulos que são emitidos por outros bancos públicos. "Está na hora de abrirmos esse debate. Ou a gente reergue essa indústria ou não vamos ter mercado de trabalho com emprego qualificado, inovação e tecnologia. Para ser um País menos desigual, precisamos colocar a indústria no coração da estratégia."