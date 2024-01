Após ter contato com lagartas, Jamie Dornan, ator de 50 Tons de Cinza, tem ataque cardíaco

Que susto! Jamie Dornan passou por uma situação complicada durante viagem para Portugal. A história foi explicada pelo amigo do ator, Gordon Smart, no podcast The Good, the Bad and the Unexpected, da BBC. O apresentador contou que o grupo decidiu ir a um campo de golfe no país europeu, onde beberam alguns drinks.

Depois de um tempo curtindo com os amigos, Gordon começou a sentir um formigamento no braço esquerdo e desmaiou. Ao acordar em um hospital local, precisou receber um tratamento específico para ataques cardíacos. Após sair da clínica, o apresentador descobriu que, assim como ele, Jamie também passou pelos mesmos sintomas e teve que ser internado:

- Lá estava ele, com um monte de coisa grudada no peito, dizendo: Cerca de 20 minutos depois de você ir [para o hospital], meu braço esquerdo ficou dormente, minha perna esquerda ficou dormente, minha perna direita ficou dormente, e de repente eu estava em uma ambulância.

O motivo do ataque não foi revelado de cara para o ator, segundo Smart, os médicos demoraram uma semana a chegar na conclusão do que ocasionou o problema de saúde dele e de Dornan: uma lagarta processionária.

- Recebi uma ligação do médico que estava cuidando da gente, e ele disse: Em algum ponto vocês chegaram a entrar em contato com lagartas no campo de golfe?. Ele me enviou um artigo sobre lagartas processionárias e acontece que há lagartas em campos de golfe no sul de Portugal que estão matando cachorros e causando infartos em pessoas. E nós havíamos esbarrado em lagartas processionárias peludas e tivemos muita sorte de sair vivos daquela.

Mesmo passando por um ataque, o apresentador e Jamie já estão melhores.