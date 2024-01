Curso em Sto André prepara jovens com deficiência ao mercado de trabalho

O curso “Partiu Mercado de Trabalho”, oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Santo André, será realizado nesta terça-feira (23), no Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD), da Vila Guiomar. A atividade visa capacitar jovens com deficiência na busca de oportunidades e desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site da Escola de Ouro Andreense (www.escoladeouro.com.br). Para participar da formação, que tem apoio do Sebrae, é preciso morar em Santo André e ter entre 14 e 21 anos.

O “Partiu Mercado de Trabalho” acontecerá das 9h às 13h. Dentro da linha de conteúdos, serão abordados tópicos como: “O mercado de trabalho – para onde quero ir”; “Como vemos o amanhã – onde estou e o que eu já possuo”; “Empreendedorismo, mais do que um negócio – o que preciso para chegar lá”; e “Fazendo acontecer – meu sucesso contínuo.