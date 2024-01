Ana Hickmann lança série de lives sobre os direitos das mulheres e recebe Maria da Penha para primeira conversa

Nesta segunda-feira, dia 22, Ana Hickmann revelou que vai começar a fazer uma série de lives para se aprofundar nos direitos das mulheres. No primeiro bate-papo, a apresentadora escolheu Maria da Penha e a vice-presidente do Instituto Maria da Penha, Regina Célia, para participarem.

A transmissão ao vivo vai começar na terça-feira, dia 23, às 21 horas no perfil oficial de Ana Hickmann no Instagram. O espaço será aberto para que as três possam falar mais sobre a importância da Lei Maria da Penha para proteger as vítimas de violência doméstica, disse a assessoria de imprensa da apresentadora.

Vale lembrar que Hickmann foi agredida pelo ex-marido, Alexandre Correa, em novembro de 2023. Desde então ela já se posicionou algumas vezes pelos direitos das mulheres e chegou a usar a Lei Maria da Penha em seu processo. Mas o pedido de divórcio baseada no artigo foi negado.