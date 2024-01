Thiago Nigro explica motivo de esconder rosto de Maíra Cardi em fotos: - Ela está fora das redes sociais

Após publicar algumas fotos em que cobria o rosto de Maíra Cardi com emojis, Thiago Nigro decidiu explicar o motivo de editar as imagens desta forma. Em um vídeo compartilhado nos Stories do Instagram, o influenciador relembrou o fato de que a esposa está afastada das redes sociais.

Ele começa dizendo:

- Ficam perguntando: Por que você fica botando esses emojis na cara da sua esposa? Porque ela está fora das redes sociais, então não era para ela estar aparecendo.

Primo Rico diz que, como eles são um casal, continuam registrando cliques juntos, mas ele ainda quer preservar a decisão dela se ficar off da web.

- Ela talvez apareça algum dia de novo por aqui, mas como a gente está sempre junto, a gente é um casal, ela aparece nas fotos, e aí eu prefiro postar foto e botar um emojizinho na cara dela do que não postar. Tá bom? Ela saiu das redes sociais faz uns quatro, cinco meses que ela saiu. Quem sabe um dia ela vai voltar.

Em seguida, ele pergunta à amada se ela planeja voltar, mas Maíra responde que não sabe ainda.