Após término com Gustavo Mioto, Ana Castela rebate comentários sobre ser imatura

Senta que lá vem história! Durante apresentação no Rio Grande do Sul no último fim de semana, a cantora Ana Castela desabafou sobre alguns comentários que tem recebido após terminar sua segunda tentativa de relacionamento com o também músico Gustavo Mioto. A sertaneja rebateu a fala dos internautas sobre ela ter sido imatura no término.

- Quem é muito adulto, muito chato, já morreu na vida. Ultimamente, estão me chamando de imatura e criança. Obviamente, sou muito imatura, muito criança, mesmo, mas eu duvido que as minhas crianças estão aqui não gostem, rebateu Ana Castela, segundo informações do Portal Leo Dias.

A artista de apenas 20 anos de idade ainda se estendeu falando sobre ter mais leveza em sua rotina ao optar por esse modo de pensar:

- Quem é muito adulto, muito chato e não deixa a sua criança interior sair, já morreu na vida. Não é porque se tem trinta, vinte, quarenta ou cinquenta anos que devemos ser pessoas sérias ou só trabalhar. Se você só trabalhar, a cabeça pira, e é todo tipo de trabalho. A gente sempre ter que deixar a nossa criança sair, concluiu a famosa em meio à chuva que tomava a região da apresentação.