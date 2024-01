Fora do BBB24, Nizam avalia falas sobre corpos femininos e revela como viu a desistência de Vanessa Lopes: - Foi uma surpresa para mim

Mais um Café da Manhã do Mais Você deu o que falar na manhã desta segunda-feira, dia 22. Depois de deixar o BBB24, Nizam foi recebido por Ana Maria Braga e falou sobre seus erros e acertos no programa.

Se emocionando por diversas vezes, o brother foi apresentado uma retrospectiva de seu curto, porém polêmico, percurso no programa. Ana Maria Braga o questionou sobre ter votado em Alane, alguém com quem ele estava se aproximando cada vez mais dentro da dinâmica, sobre a conversa sobre o corpo das sisters - que deu o que falar aqui fora -, e outras vivências de Nizam dentro desta edição.

Relação com Alane

Para quem não acompanhou, o ex-participante foi parar no Paredão após receber sete votos da casa, mas o que mais mexeu com ele foi o voto que recebeu de Alane.

- Eu já esperava o voto dela, por tudo que aconteceu. Ela me explicou e ficou tudo bem. Claro que eu fiquei muito chateado, eu falei algumas vezes que senti que levei uma facada no peito. Não pelo fato da gente ter tido algo, mas pelo fato da gente ter olhado um na cara do outro e falado que não íamos votar um no outro até o final do jogo, contou Nizam.

Sobre a química e possível romance entre os dois, ele disse:

- A gente tinha conversado, combinamos bastante. Eu respeitei ela muito porque, logo depois disso, eu a chamei para conversar pra gente entender em que posição a gente estava no jogo e o que a gente queria. Foi deixado muito claro um para o outro e eu respeitei muito a decisão dela, o espaço dela. A gente tinha combinado que quando fosse pra rolar ia rolar e que a gente realmente queria ficar um com o outro, mas que ali, talvez, no momento, era muito cedo.

Desmaio de Alane

Questionado sobre o momento em que a sister desmaiou em seus braços, Nizam relembrou a situação e explicou o motivo do desentendimento.

- A Alane falou algo, particularmente, para a Vanessa, dizendo que ela deveria realmente mudar. Foi muito rápido a Alane ter se envolvido nessa história, que não era para ter se envolvido... Aí, a história foi de mal a pior, começou dizendo o brother.

- Ela foi conversar com você antes da festa, né? Ela disse que queria contar para a Vanessa que era você que estava falando dela, mas você fez uma pressão danada e, aí, a Alane acabou desmaiando. Quer dizer, você não queria que ela contasse... Você não acha que não poderia ter tomado um cuidado maior com ela nessa conversa já que a Alane estava bem abalada?, questionou Ana Maria ao relembrar da ocasião.

Para isso, Nizam respondeu:

- Eu tenho absoluta certeza de que eu poderia ter agido de forma diferente, Ana. É muito difícil agora eu falar, se arrependimento matasse... Mas, infelizmente, eu não posso mudar o que passou, o que eu posso é mudar daqui pra frente e aprender com o meu erro. Sim, eu agi de uma maneira totalmente errada. Fui infeliz nas minhas palavras, fui infeliz nas minhas ações. Não quis diminuir a dor, não quis diminuir o sentimento de ninguém, mas eu acho que eu pensei mais em mim do que em qualquer outra pessoa naquele momento. Eu fui egoísta e preciso reconhecer meu erro.

O brother ainda relembrou que Alane chegou a ficar ansiosa por ter contado uma coisa que, supostamente, não deveria, sentindo que estava traindo a amizade com a Vanessa. Segundo Nizam, foi exatamente isso que a sister o contou. Ele ainda relembrou que os dois haviam tentado combinar de conversar com a dançarina no dia seguinte, mas acabou que ele foi falar com ela sozinha.

Nas palavras de Ana Maria, o que levou o brother a acabar sendo eliminado do programa foi a distorção de fatos que ele acabou desenvolvendo após toda a confusão com as duas.

- Foi uma fala absolutamente infeliz. Principalmente porque eu falei muito, assim, a gente não lembra tudo que a gente fala lá dentro. Então, o que eu deveria ter feito foi falar que eu não lembrava do que havia falado e até assumido na hora de ter falado algo que fez mal para ela, admitiu Nizam reconhecendo os erros de sua fala.

Desistência de Vanessa

Como você também acompanhou aqui no ESTRELANDO, Vanessa Lopes apertou o botão vermelho na última sexta-feira, dia 19, e desistiu de sua participação no programa. Nizam, que esteve muito próximo da dançarina durante este momento, avaliou a situação:

- Isso foi uma surpresa, isso real foi uma surpresa para mim. Eu não entendi o momento que ela falou: Ai, aperta comigo. Eu não entendi o porquê, eu até falei com o Bin, sabe... Mas, no momento, naquele momento, eu também deixei de pensar no que o Bin precisava, que o Bin Laden precisava de um apoio, e eu tentei dar esse apoio. Eu não queria que ele se sentisse culpado porque a culpa, naquele momento, era o pior sentimento que ele poderia sentir no jogo. Eu acho que a Vanessa fez o que foi melhor para ela, disse ele.

- Ela falou muito de sinais, de quantas luzes verdes tinham na casa, a porta da saída estava fechada... Eu não acreditei que ela fosse apertar realmente, tanto que ela voltou, deu uma desviada, mas daí aperto. Mas, já tinha muito mais gente na sala, quando estava só eu e ela eu tentei afastar porque eu não queria que ela apertasse antes de passar com uma especialista na casa, contou o brother ao finalizar.

Polêmica sobre corpo das sisters

Na segunda parte do programa, Ana Maria aproveitou para relembrar sobre o momento polêmico onde Nizam estava no Quarto do Líder com outros brothers. Na ocasião, os participantes deferiram falas agressivas sobre o corpo das participante femininas do programa, principalmente sobre o de Yasmin Brunet.

A apresentadora pontuou que as mulheres têm batalhado por muito anos para serem reconhecidos não como objeto, mas como pessoas que são e gostam de ser respeitadas. Nas palavras da famosa, o momento foi um grande desrespeito. Para isso, Nizam se emocionou e avaliou:

- [O momento foi] ridículo, infantil. Eu tenho uma irmã, mulher, a minha mãe, a minha sobrinha... Imagina se falassem isso delas. É isso que eu posso falar. Mais uma vez, eu acho que, infelizmente, para aprender a gente tem que errar. Eu estou feliz agora que eu sai neste momento que consigo olhar para esse erro que poderia ser muito pior. Eu consigo olhar, entender, reconstruir, evoluir e olhar daqui para frente. Eu acho que isso nem deveria ser falado, meu comentário foi extremamente machista, infeliz e ridículo.

Ao final dessa conversa, a apresentadora relembrou que, ainda dentro da casa, o brother percebeu o erro. No entanto, em conversa com Yasmin Brunet e Wanessa Camargo, o eliminado omitiu o que havia falado com os outros participantes e afirmou para as sisters que não tinha acontecido nenhuma conversa de conotação sexual ou agressiva.

Desentendimento com Davi

Como você também acompanhou aqui no ESTRELANDO, um pouco antes de sair da casa, o brother teve um desentendimento com o Pipoca Davi. Segundo ele, por uma má informação, o participante acabou se irritando e faltando com respeito com ele. No entanto, afirmou que, independente do que aconteceu entre os dois, ele vê potencial no brother dentro do jogo.

- Apesar de ter me surpreendido muito ele ter falado que não confiava mais em mim. É difícil você chegar e falar isso par uma pessoa, não é fácil. Eu acho que você tem que ter muita certeza de quem você é. [Por isso,] eu acho que aprendi muito com o Davi, contou o brother ao finalizar.

Ao finalizar o programa, vendo uma retrospectiva da última noite do reality, o jogador ainda opinou sobre quem ele acha que pode sair do BBB24 no próximo Paredão. Segundo ele, Giovanna Pitel ficará e Vinícius poderá sair, devido ao seu posicionamento também polêmico em relação às mulheres.