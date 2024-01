Virginia Fonseca mostra momento inusitado com Leonardo em jatinho: Sabe abelhar, viu

Virginia Fonseca compartilhou um momento engraçado ao lado de Leonardo nas redes sociais. Nas imagens, os dois estão viajando de jatinho ao lado de Zé Felipe e Poliana Rocha, quando o cantor decide acordar a influenciador, que é a única a continuar dormindo.

Leonardo tenta oferecer comida e até chega a jogar alguns pedaços em Virginia, que nega que esteja com fome. Na legenda, a mamãe de Maria Alice e Maria Flor escreveu:

Para mostrar para vocês que totó [Leonardo] sabe abelhar viu! Enquanto totó tava dormindo, todo mundo tava dormindo em paz, totó acordou, todo mundo acordou também, por livre e espontânea pressão. Obs: a Poli ainda tentou me ajudar!! Hoje começa o safari, bora, que Deus abençoe.

Vira e mexe, Leonardo e Virginia protagonizam momentos inusitados nas redes sociais. Certa vez, o cantor deu o que falar ao mandar a nora calar a boca enquanto ela gravava um Stories para as redes sociais. Vale lembrar que, atualmente, Virginia está grávida do terceiro filho com Zé Felipe. O casal já tem Maria Alice e Maria Flor.