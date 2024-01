AJ McLean, do Backstreet Boys, compartilha vídeo dançando completamente nu

Eita! Recém-solteiro, o músico AJ McLean, do grupo Backstreet Boys, compartilhou um vídeo que chocou os seguidores. No último domingo, dia 21, o cantor utilizou de seu TikTok para postar um vídeo no qual aparece completamente nu enquanto dança pela sua casa.

Está frio aqui?, brincou McLean na legenda da publicação.

O famoso recriou a famosa cena do filme Saltburn, lançado pela plataforma de streaming Prime Video no final de 2023. Nela, o ator britânico Barry Keoghan dança totalmente nu o som do hit Murder on the Dancefloor, da cantora Sophie Ellis-Bextor - cena que logo repercutiu nas redes sociais.