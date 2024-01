Brigatti antecipa anúncio da Ponte Preta e confirma contratação de meia do Athletico-PR

O técnico João Brigatti não quis fazer mistério e garantiu que a Ponte Preta tem tudo acertado com o meia-atacante Dudu Scheit, do Athletico-PR. O atleta já está em Campinas e aguarda os últimos detalhes para ser anunciado oficialmente. O treinador afirmou ainda que o time alvinegro precisa de mais duas ou três peças para fechar o elenco.

"O Dudu chegou, vai qualificar o nosso elenco. A gente está trabalhando com a diretoria. Precisamos de duas ou três peças ainda. Estamos correndo, o mercado está inflacionado. Mas aos poucos vamos estruturando para fazer uma Ponte forte, podem ter certeza. Precisamos de um poderio de ataque maior", disse o treinador.

Dudu tem apenas 22 anos e disputou a última temporada pelo Operário-PR. Defendeu o clube em 25 jogos, marcou seis gols e deu duas assistências. Ele pertence ao Athletico-PR e fez praticamente toda a categoria de base no Internacional.

Apesar de entregar a contratação de Dudu, o treinador da equipe de Campinas não revelou os demais nomes procurados pela diretoria da Ponte Preta para aumentar o leque de opções para a disputa do Campeonato Paulista.

A Ponte Preta estreou no Paulistão com o empate por 1 a 1 com o Mirassol, em Campinas, e somou seu primeiro ponto no Grupo B, assim como o Palmeiras. O Água Santa lidera a chave com três, enquanto o Guarani é o lanterna, ainda sem pontuar.

O próximo compromisso pela competição é nesta quinta-feira, às 19h30, diante do Santos, na Vila Belmiro. A certeza é que o meia Dudu ainda não será inscrito a tempo para o duelo.