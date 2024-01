Conheça a Escola Vereda, única de padrão internacional do Grande ABC

Diante de um cenário educacional desafiador, a Escola Vereda se destaca pela qualidade por um valor mais acessível. Com unidades em Santo André, São Bernardo e no bairro paulistano da Mooca, a instituição tem conquistado pais e alunos ao oferecer do Ensino Fundamental I ao Ensino Médio, em período integral.



“Gosto de falar que surgimos das palavras ‘sonho’ e ‘inconformismo’. Quando olhamos para a realidade da educação no Brasil, é desesperador. Há centros educacionais excelentes, o problema é que são muito caros e basicamente inacessíveis ao público do nosso País. Então pensamos: ‘será que podemos fazer algo para mudar esse ponteiro e, de fato, chegarmos em outro patamar?’”, explica Arthur Buzatto, presidente e sócio mantenedor do colégio.



A proposta pedagógica das aulas integrais, de 8 horas por dia, inclui material didático de excelência, duas refeições por dia, cursos de programação e de inglês todos os dias, com objetivo de fluência. Sem contar a infraestrutura moderna, atividades extracurriculares, projeto de vida e atividades preparatórias para o Enem e vestibulares. E, ainda, um dos diferenciais é a preocupação com o desenvolvimento de habilidades socioemocionais do estudante. Tudo isso por um investimento de pouco mais de R$1.000 por mês. “Nos posicionamos com um valor que é 70% menor que outras escolas que oferecem o mesmo tipo de ensino. Ficamos orgulhosos em conseguir tirar muitos estudantes da rede pública para ter um ensino de qualidade”, afirma Buzatto.



Detalhe ressaltado também pelo presidente é o engajamento dos professores. No quadro de docentes, cerca de 90% têm dedicação exclusiva ao colégio. Além disso, a partir de fóruns de troca e acompanhamento, os profissionais se desenvolvem e podem se dedicar 100% à sala de aula. “Na Vereda, nossos professores exercem sua vocação de maneira potencializada. Algumas ações como preencher o diário de classe e, até mesmo, produzir e corrigir avaliações não são realizadas por eles. O foco é totalmente voltado para a aplicação de metodologias diversas e criativas na vivência do estudante”, diz Buzatto.





Outra característica marcante são as métricas para materializar o nível de excelência, que explora desde números de estudantes no vestibular e índice de empregabilidade, até o desenvolvimento de senso crítico e aspectos humanos do indivíduo. Inclusive, durante a 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, a Vereda teve uma classificação excelente em termos de medalhas totais conquistadas na métrica regional.

Clique aqui e matricule-se.