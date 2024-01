Irmã de Nizam critica Thais Fersoza e defende eliminado mais recente do 'BBB 24'

Após ser o menos votado para permanecer no Big Brother Brasil 24, Nizam participou do Bate-Papo BBB na madrugada deste domingo, 21. A entrevista, porém, chamou a atenção nas redes sociais durante a participação da irmã do ex-brother, Hanna Lins, que criticou a apresentadora Thais Fersoza por um comentário feito no programa. Logo após o caso, a apresentadora se desculpou com o eliminado.

Pouco antes da participação da irmã, Nizam se desculpou com Thais pelos comentários considerados machistas feitos por ele no reality. A passagem do ex-brother pela casa foi criticada por posturas que o executivo teve com Alane e falas em uma conversa com Rodriguinho sobre o corpo de Yasmin Brunet.

"É muito doloroso, mas é muito importante para mim o que vocês me mostraram", comentou o eliminado depois de assistir às cenas. "Eu vou aceitar as consequências do que eu falei. ... A responsabilidade é só minha e de mais ninguém. Eu te peço desculpas, do fundo do meu coração."

Thais elogiou o brother por reconhecer o erro. Em seguida, Hanna fez uma participação ao vivo e defendeu o irmão. Na ocasião, ela citou um comentário feito pela apresentadora sobre um tique do executivo.

"Isso é uma coisa estrutural. A gente precisa que as pessoas apontem os nossos erros", iniciou a irmã, que emocionou Nizam com a conversa. "Por exemplo, a Thais, na hora que estava te anunciando, ela 'puxou' o seu tique e ela 'tirou sarro' do seu tique. Onde isso faz ela melhor do que você? ... Ela apontou uma falha em você do mesmo jeito que você apontou uma falha em outra pessoa."

Hanna fez referência ao momento em que Thais apresentou o ex-brother no programa. Na ocasião, ela e Ed Gama relembravam momentos do eliminado no reality. Em determinado trecho, a apresentadora citou um nervosismo do executivo e fez uma imitação.

Logo após a fala da irmã de Nizam, Thais usou um momento do programa para se desculpar com o ex-brother. "Antes de você entrar, a gente sempre faz uma brincadeira com coisas que aconteceram na casa. Se te ofendeu, desculpa. Era uma brincadeira que a gente faz com todos", declarou a apresentadora.