No Bate-Papo BBB, Thaís Fersoza dá sermão em Nizam e é criticada por irmã do participante

Após ser eliminado, Nizam seguiu a tradição e participou do Bate-Papo BBB para conversar com Thais Fersoza e Ed Gama sobre sua trajetória na casa mais vigiada do Brasil. O brother acabou revendo suas polêmicas falas sobre o corpo de Yasmin Brunet e ficou sem reação diante do vídeo.

Sem saber o que falar, ele lamentou:

- Não acho que foi numa conotação... foi uma infelicidade gigantesca.

Thaís então aproveitou para dar um sermão no ex-participante e explicar a problemática.

- Enorme. Você consegue enxergar isso claramente como uma atitude machista, desrespeitosa. Com tanta coisa interessante para falar: Pô, vocês viram que mina legal, fulano é bacana, me identifiquei com fulano... Vocês foram falar do corpo da mulher. Essa é uma atitude de fato machista, que é triste a gente ter que estar abordando ainda nos dias de hoje. Aquela cena que você fala ainda: Nossa, ela vai para o banho, vai tomar banho, vamos ver a câmera. Eu não sei nem como é que você se sente se vendo falando uma coisa dessas, se você vê realmente essa atitude machista, você consegue ver o nível de desrespeito que é.

- Gigantesco, concordou ele.

Porém, quem não gostou muito da fala da apresentadora foi a irmã de Nizam. Ao entrar em videochamada com o executivo, ela disparou:

- Isso é uma coisa estrutural, que a gente precisa que as pessoas apontem os nossos erros. Por exemplo, a Thais na hora que estava te anunciando puxou o seu tique e tirou sarro dele. Aonde isso faz ela melhor do que você? É uma desconstrução diária e não é só machismo, é tudo. Ela apontou uma falha em você do mesmo jeito que você apontou uma falha em outra pessoa. A gente tem que se descontruir todos os dias.

E ainda fez questão de consolar Nizam:

- Eu sei o homem que você é. Eu te amo. Seus amigos te amam. Sua família te ama mais do que tudo. Ninguém está com vergonha de você.

O comentário em questão, feito por Fersoza sobre o tique do ex-participante na introdução da atração, foi:

- Ele começou a ficar meio nervoso, deu uma repuxada aqui que ele começou a ficar meio tenso tipo: Cara, o que eu falo agora?

Em outro momento do Bate-Papo BBB, Nizam foi questionado sobre quem seria o vilão ou vilã da edição e respondeu de forma simples:

- Já saiu. Eu.

O brother ainda conversou por vídeo com Lucas Pizane e mais uma vez caiu no choro, mas dessa vez por estar interagindo novamente com o amigo.