Durante madrugada no BBB24, Rodriguinho ensaia discurso do Sincerão e MC Bin Laden se acerta com Davi

Eita que a madrugada desta segunda-feira, dia 22, rendeu muito papo sobre jogo. Ainda incomodado com a ideia de que Davi supostamente teria declarado que os Camarotes não mereciam ganhar o programa - fala que foi desmentida pela produção ao passar um vídeo do momento constatando que o motorista de aplicativo apenas disse que gostaria que alguém que precisa do prêmio o levasse para casa, sem especificar se a pessoa seria Pipoca ou não - o funkeiro decidiu conversar com o brother.

O papo não começou muito bem:

- Não tenho nada contra ninguém aqui, nenhum de vocês. Se essa conversa surgiu, eu não me recordo, Bin Laden, de ter conversado isso com você, se defendeu Davi.

- Você não pode me por como mentiroso, porque eu me recordo, rebateu Bin.

O motorista seguiu firme:

- Todo mundo que está aqui é jogador. Todo mundo aqui veio pra jogar e pra ganhar, independente de ser famoso ou não.

- Você está sendo cínico e falso, disse o cantor.

Após muito papo, eles finalmente conseguiram apertar as mãos e se acertar:

- Essa conversa do Nizam a gente já resolveu. Mas, voltando ao assunto referente ao Camarote, eu não me recordo de ter falado isso, que o Camarote não merece ganhar o prêmio. Não me recordo mesmo, por isso que eu estou aqui, porque se eu recordasse, eu não colocaria a minha cara de pau aqui para falar. Não tenho nada contra você e nem nada contra ninguém que é Camarote nessa casa. Nem Camarote e nem Pipoca. [...] A gente tinha que resolver esse ponto. Tinha que conversar para não ficar essa inimizade, não ficar esse clima estranho.

Em outro lado da casa mais vigiada do Brasil, rolou uma conversa super leve. Wanessa tirou um momento para cobrir Beatriz de elogios.

- É muito lindo ver uma pessoa que tem dores, [...] mas você está aqui e, cara, você não bebe uma gota de álcool e é a pessoa mais feliz da festa.

- Vou chorar, reagiu a vendedora do Brás.

- É difícil mesmo ser assim. É muito raro, completou a cantora.

Mais tarde, Bin Laden também aproveitou para exaltar a sister e começou a ser shippado com ela por conta do comentário:

- Eu gosto muito da sua história de vida. Cativa muito. Me conquista muito gente assim. Se eu te conheço lá fora assim, eu ia casar com você, sabia?

E não é que o funkeiro teve muito o que pensar ao longo da noite? Ele disse que vai fazer plantão perto do Big Fone por achar que há a possibilidade de ele tocar pedindo que tire alguém do paredão, pois tem que ser três pessoas apenas. Em contrapartida, Rodriguinho já tem o Líder e segue tranquilo sobre sua permanência no jogo, mas decidiu usar a madrugada para ensaiar o discurso que fará no Sincerão sobre Alane, sister que ele colocou direto no paredão.

- Três pontos para votar em você: um, a casa inteira já ia votar. Dois, você é a líder da estalecada, daqui a pouco a gente não está com nada, e todo mundo fala sobre isso na casa. Terceiro, o Nizam falou que jamais votaria em você e você votou nele no dia seguinte. Eu não achei isso legal. Isso é um jogo, e eu sei que você está falando para todo mundo que eu não queria estar aqui, que eu não preciso estar aqui. Realmente, eu não vim como vocês, eu não vim atrás de um sonho, ela alfinetou. Eu não vim com esse sonho, mas eu vim. E para eu vir, eu deixei muita coisa lá fora. Eu fico triste todo dia, eu me isolo, eu sinto saudade. Eu quero ir embora todo dia, quero sim. Mas eu estou aqui. Então você não vai desmerecer eu estar aqui. Então se eu estou aqui, eu vou jogar. Coisa que vocês não estão fazendo, vocês estão querendo ficar de férias. Vocês estão querendo fazer amizadezinha e viajar para Cancún todo mundo. Isso não vai acontecer.

Determinado a jogar cada vez mais, ele declarou que não vai ficar parado e pretende colocar no paredão as pessoas que julga serem fortes:

- Eu já falei que eu vou ser kamikaze. Quem que é fortona? A Anne? Então, Anne, é você. Entendeu o que eu estou falando, eu vou no forte pra ver. Eu vou na Raquele? Ah, amigo! Eu quero é cabeça rolando. [...] Só que é o seguinte. A gente está errando todos os Paredões. O primeiro Juninho vai pra casa, voltou. O segundo o Pizane eu nem sonhava. E agora o Nizam.

Ainda pensando sobre o discurso, seguiu contando o que pretende falar na dinâmica e ainda disparou que agora terá uma estratégia ofensiva:

- Outra coisa que eu vou falar: Eu nunca tive nenhuma discussão com ninguém aqui e, aliás, a única vez que eu tive alguma situação aqui, inclusive, foi com você, Alane. Que a última vez que eu fui Líder, você me pegou aqui, chorando, me perguntando por que que eu não te levei para o VIP. Aquela foi a situação mais embaraçosa que eu tive dentro dessa casa, foi com você. [...] O meu jogo é esse que você está vendo. O meu jogo é ofensivo, e quem eu acho forte vai para o Paredão. [...] Eu sei que eu coloquei um alvo nas minhas costas votando em você.

Sobre o que acha dos posicionamentos de Yasmin e Wanessa, ele disparou:

- Elas estão perdidas mesmo.

Irritada com a indicação de Rodriguinho, Alane fez um desabafo com os aliados e aproveitou para deixar críticas ao líder:

- Ele fica aqui me imitando no meio da festa, me dando abracinho, sorrindo para mim. Tudo bem uma pessoa votar na outra, mas a pessoa ser falsa? Aí votar em mim por causa de Queridômetro? Claro que não é por causa de Queridômetro. É porque ele sabia que todo mundo ia votar em mim, ele é em cima do muro e não queria se indispor com a casa inteira. Porque ou eu ia por ele ou eu ia pela a casa.