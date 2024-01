Morre David Gail, ator de Barrados no Baile, aos 58 anos de idade

O ano de 2024 nem bem começou e já tivemos algumas tristes notícias sobre a partida de algumas personalidades. No dia 20 de janeiro, a irmã do ator David Gail utilizou seu Instagram para anunciar a morte de seu irmão, aos 58 anos de idade.

O artista, conhecido pelo seu papel em Barrados no Baile, não teve a causa de morte revelada mas gerou grande comoção entre os famosos e colegas de profissão. Jon Lindstrom, por exemplo, ator que trabalhou com David em Port Charles, compartilhou uma foto e escreveu:

Tão triste ao saber do falecimento do meu ex-companheiro de elenco David Gail. Ele era um bom rapaz, um prazer estar por perto, e eu sempre achei que ele era um verdadeiro talento. Sinceras condolências a todos os seus entes queridos. Descanse em paz. Voo dos Anjos.

Já o ator Tom Bresnahan, que atuou ao lado do artista em A Mesa Redonda, escreveu:

Chocado e triste ao saber do falecimento do meu velho amigo David Gail. Estrelamos juntos A Mesa Redonda, no início dos anos 90. Grande cara, alma gentil, sempre solidário. Partiu cedo demais. Descanse em paz irmão.