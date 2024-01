Governo da Argentina estende sessões extraordinárias no Congresso para tentar aprovar pacote

O presidente da Argentina, Javier Milei, determinou que sejam prorrogadas as sessões extraordinárias do Congresso até o dia 15 de fevereiro. Convocadas por decreto de 22 de dezembro, essas sessões têm como objetivo avaliar e votar sobre a série de medidas lançadas pelo novo governo.

Além das normas já anunciadas e em discussão no Legislativo, com um forte movimento de liberalização na economia, o decreto publicado nesta segunda-feira (22) no Boletim Oficial do país inclui outros temas na pauta. Entre eles estão um aval para entrada de tropas estrangeiras para participar em um exercício militar em abril, com a expectativa de presença de um navio dos Estados Unidos.

O governo Milei deve enfrentar uma paralisação geral contra suas medidas nesta quarta-feira, dia 24, convocada por centrais sindicais.