Charge - 22 de janeiro de 2024

O ano de 2023 foi letal para motoristas, motociclistas e pedestres da região. O número de mortes no trânsito do Grande ABC durante o período foi o maior em oito anos, segundo o InfoSiga, sistema de monitoramento do governo estadual gerenciado pelo Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo). De janeiro a dezembro de 2023, as sete cidades registraram 254 mortes, número menor apenas que o apontado em 2015, primeiro ano da série histórica, quando 270 pessoas morreram no asfalto.

Do total de 254 mortes, 154 ocorreram em vias municipais, cerca de 60%. A maioria das vítimas era homens (211) e tinha entre 18 e 24 anos (52). Em 2023, após registrar os meses de março e junho mais letais da série histórica divulgada desde 2015, a região alcançou mais uma vez a marca negativa em setembro. Com 31 mortes, o nono mês também superou todos os outros de 2023. A madrugada de domingo e a noite de sábado foram os piores momentos para trafegar, com 63 sinistros em cada.