Ucraniano marca 3 gols em 6min, Girona goleia Sevilla e sustenta liderança do Espanhol

O Girona sustentou a liderança do Campeonato Espanhol com uma goleada sobre o Sevilla, por 5 a 1, neste domingo. Jogando em casa, a surpresa da competição contou com atuação inspirada do ucraniano Artem Dovbyk, autor de três gols em apenas seis minutos, e com os brasileiros Savinho e Yan Couto em dia de "garçons".

O Girona alcançou os 52 pontos, devolvendo o Real Madrid para a segunda colocação, com 51. Mais cedo, o time de Vinicius Júnior sofrera para superar o lanterna Almería, por 3 a 2, e estava temporariamente na ponta da tabela. O Barcelona continua em terceiro lugar, com 44. Já o Sevilla é apenas o 17º colocado, na beira da zona do rebaixamento, com 16 pontos.

Apesar de jogar em casa e viver momento histórico em sua trajetória, o Girona começou mal a partida e viu o Sevilla abrir o placar aos 10 minutos, com gol de Romero Bernal. Mas a reação foi rápida, e não somente para buscar o empate.

Sob o comando de Dovbyk, o time da casa empatou aos 13 minutos, com assistência de Savinho. Na sequência, o ucraniano virou o placar aos 15 e chegou ao terceiro gol aos 19, totalizando três gols em apenas seis minutos. No terceiro, recebeu passe de Yan Couto, jogador que estaria na mira do Real Madrid, de acordo com a imprensa espanhola.

No segundo tempo, Savinho protagonizou outro momento de "garçom" e serviu Tsygankov, que anotou o quarto gol do Girona. E, aos 44 minutos, o veterano uruguaio Stuani selou o placar ao marcar o quinto gol dos anfitriões.