Tigre vence Ituano por 2 a 0 na estreia do Paulistão

O São Bernardo FC derrotou o Ituano por 2 a 0, no Estádio 1° de Maio, na tarde deste domingo (21), no jogo que marcou a estreia das equipes no Campeonato Paulista 2024.

Pela falta em cima do são-bernardense Lucas Tocantins, o atacante adversário Mineiro recebeu o primeiro cartão amarelo do jogo. Mas, após o arranque inicial, a partida mesmo se caracterizou pela defensiva constante no primeiro tempo.

O cenário mudou pouco antes do anúncio de acréscimos, aos 43 minutos jogados. Sob chuva de verão, o São Bernardo estreiou o placar no Paulistão, com o gol do camisa 7, Lucas Tocantins.

Mais à frente, aos 8 minutos do segundo tempo, o gol marcado pelo volante do São Bernardo Lucas Lima foi anulado. Foi só com pênalti, cobrado por Kayke e nos últimos minutos da partida, que o São Bernardo celebrou os 2 a 0 e deixou o visitante sem chances claras nos minutos restantes de jogo.

O próximo desafio do Tigre será enfrentar na próxima quarta-feira (24), às 21h30, o Guarani em Campinas, no Interior.