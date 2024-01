Quarteto fica fora de treino no São Paulo e Carpini integra lateral de 16 anos

O São Paulo se reapresentou neste domingo, quando iniciou a preparação para o duelo com o Mirassol, nesta terça-feira, às 19h30, no estádio José Maria de Campos Maia, pela segunda rodada do Paulistão. O técnico Thiago Carpini não contou novamente com o quarteto formado por Rafinha, Moreira, James Rodríguez e Michel Araújo, que sequer foram inscritos para o torneio. Eles fizeram um trabalho individualizado de carga específicas.

James Rodríguez, inclusive, foi a ausência mais sentida na estreia do São Paulo, que derrotou o Santo André, por 3 a 1, no Morumbi, no último sábado. Thiago Carpini garantiu que conta com o atleta.

"Foi perfeitamente normal, não só o James, mas o Michel Araújo também não foi inscrito, o Rafinha não foi inscrito, enfim, não significa que eles não estão nos planos do clube. Em relação à inscrição é apenas isso, não temos urgência, já que eles ainda não estão dentro das possibilidades físicas, dentro do que nós aqui no São Paulo programamos para cada um dos atletas para que eles atuem com segurança. Acho que isso é o mais importante", explicou o treinador.

Por outro lado, Carpini promoveu para o grupo principal o lateral-direito Felisberto, de apenas 16 anos. Ele foi um dos destaques do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior e pode ganhar algumas oportunidades durante o Estadual. Já o zagueiro Aborleda fez trabalhos físicos no campo sob a supervisão dos preparadores.

Neste domingo, os atletas que atuaram por mais tempo contra o Santo André fizeram um trabalho regenerativo interno. O restante do elenco foi a campo para uma série de atividades. Na primeira parte do treino houve um trabalho de enfrentamento e finalização com superioridade numérica, onde os atletas duelavam em uma área delimitada do gramado, primeiro dois contra um e depois três contra dois.

Na parte final, o treinador comandou um trabalho técnico em campo reduzido, com foco em progressão, troca de passe e finalização. Nesta segunda-feira, Carpini realizará o último treino de preparação para o jogo com o Mirassol. A expectativa é que entre em campo com: Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Luiz Gustavo e Galoppo (Wellington Rato); Lucas Moura (Ferreira), Calleri e Erick (Luciano).

Com três pontos, o São Paulo lidera o Grupo D do Paulistão, que conta também com Novorizontino, São Bernardo e Botafogo.